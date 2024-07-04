Украинские журналисты раскрыли мечту Зеленского

«РБК-Украина»: мечтой Зеленского был уход из политики после военной победы

Уход из политики после военной победы в противостоянии с Россией был мечтой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Зеленский мечтал завершить политическую деятельность, но теперь такой вариант находится под сомнением.

«В текущей ситуации абсолютная победа Украина невозможна без некого непредвиденного события международного масштаба. А для политических просчетов это крайне зыбкий фундамент», — подчеркнули журналисты.

Ранее Зеленский не исключил приглашение президента России Владимира Путина на ближайший саммит мира. Он выразил мнение, что для скорейшего завершения конфликта необходимы совместные усилия США и Китая в качестве посредников.

При этом сам Путин отмечал, что завершение конфликта с Украиной с помощью посредников невозможно.