Путин оценил вероятность завершения конфликта с Украиной через посредников

Завершение конфликта с Украиной через посредников невозможною. Об этом по итогам саммита ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что страна всегда выступала за переговоры и не отказывалась от них.

«Вопрос только в том, что завершение конфликта только через посредников мне представляется маловероятным. Прежде всего, посредник вряд ли будет наделен правом подписывать окончательные документы», — сказал глава государства.

Также Путин оценил заявление Дональда Трампа о намерении урегулировать ситуацию на Украине. Он выразил надежду, что кандидат на пост президента США говорит об этом искренне.

«Мы вполне серьезно к этому относимся. Разумеется, я не знаком с его возможными предложениями. И это ключевой вопрос, конечно», — отметил российский лидер.

Ранее Путин назвал условие прекращения огня в зоне спецоперации.