Украинские военные поразили силы США на учениях НАТО

WSJ: американские военные на учениях НАТО оказались уязвимыми перед Украиной

Украинские военные моментально нанесли поражение американской бронегруппе на учениях НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Бойцы ВСУ бились с подразделением армии США на учениях Common Resolve в Германии. С помощью БПЛА представители Украины быстро обнаружили позиции американской бронетехники и атаковали ее FPV-дронами.

Из-за стремительного поражения организаторы учений решили вернуться к первоначальной точке сценария, чтобы продолжать маневры.

Масштабные учения НАТО с участием 18 стран также проходили в июне. В маневрах задействовали более 200 единиц авиатехники. Основными участниками стали Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испания.