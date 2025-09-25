Украинские СМИ дорисовали полный зал на выступлении Зеленского в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке при почти пустом зале. Однако украинский канал «1+1» с помощью нейросетей добавил слушателей.

Судя по кадру из эфира «1+1», во время выступления Зеленского все места в зале были заполнены людьми. Вот только слушатели при этом совершенно не двигались.

Послушать речь Зеленского остались немногие представители делегаций ООН. Многие места в зале были незанятыми, а от большинства стран Европы присутствовали только сотрудники постоянных миссий.

На фоне провального выступления украинского лидера на полях ГА ООН ирландский журналист Чей Боуз заявил, что все, что он говорит перестали воспринимать даже в странах Запада. Также он назвал Зеленского «вечным попрошайкой, который критикует глобальные институты».