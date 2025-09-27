Бербок отключили микрофон на словах о России. Захарова призвала ООН разобраться
Когда на сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок представляла русского министра иностранных дел Сергея Лаврова, ее микрофон выключили. Внимание на это обратила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«У Бербок либо выключили микрофон на словах „Российская Федерация“ либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблеи под председательством упомянутой», — написала она.
В своем выступлении на Генассамблее Лавров подчеркнул, что Россия не планирует нападать на НАТО и Евросоюз. Однако, если те проявят агрессию, то получат решительный отпор.
Также он напомнил, что российские власти неоднократно предлагали странам альянса договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Все инициативы с их стороны были проигнорированы.