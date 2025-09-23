Генассамблею ООН открыли призывом к миру на Украине

Гутерриш открыл Генассамблею ООН в Нью-Йорке с призыва к миру на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Генассамблеи выступил с речью о мире на Украине. Трансляцию мероприятия проводит Associated Press .

«Я высоко оцениваю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран», — подчеркнул Гутерриш на открытии недели высокого уровня Генассамблеи.

Генсек ООН призвал добиться полного прекращения боев, а также установить прочный и справедливый мир.

По его словам, мировая геополитическая ситуация становится все более многополярной и это отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обрушился с критикой на ООН из-за ее невмешательства в конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

Дипломат выразил мнение, что структура перестала выполнять возложенную на нее миссию и превратилась в организацию, которая только тратит деньги и собирается раз в году.