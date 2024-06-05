Украина заявила об аресте якобы связанных с Россией активов

В полиции Украины заявили об аресте связанных с РФ активов на 900 миллионов

На Украине арестовали активы, якобы связанные с Россией, на сумму 38 миллиардов гривен (почти 943 миллиона долларов). Об этом сообщил начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью агентству «РБК-Украина».

«В частности, вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы нашим защитникам», — перечислил он.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что Россия обладает всеми возможностями для зеркального ответа Западу при использовании российских активов. По его мнению, никакие правовые нормы для западных стран не действуют.

Также стали известны детали спора между Евросоюзом и США о замороженных активах России.