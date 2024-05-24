Раскрыты детали спора между ЕС и США о замороженных активах России

Спор западных стран вокруг замороженных в европейских депозитариях российских активов набрал обороты после решения руководства ЕС о перенаправлении полученных доходов в пользу Украины. По данным газеты Politico , требование США о полной конфискации российских счетов вызвало серьезные опасения в Евросоюзе.

Главная идея американцев заключается в выдаче Украине долговременного многомиллиардного кредита, для погашения которого станут использовать полученные доходы российских активов. Если говорить проще, США найдут инвесторов, которые предоставят деньги сейчас, а Евросоюз оплачивает заем за счет средств, поступивших в качестве доходов от ценных бумаг российского Центробанка в депозитарий.

Но все упирается в ряд проблем. План США не имеет конечного срока погашения кредита. При этом замороженные российские активы находятся под санкциями, которые Евросоюз продлевает каждый год. В случае прекращения конфликта на Украине антироссийские ограничения придется снять, активы вернуть, а долг останется.

Более того, для оформления займа Евросоюзу придется дать собственные гарантии о погашении. В долгосрочной перспективе никто не знает, как долго российские бумаги продолжат приносить доход. Но такие обещания можно провести только через парламенты стран, где они встретят препятствие. Евросоюз рассчитывает, что собственные гарантии также должны дать США.

Но некоторые страны опасаются, что в итоге европейские деньги от погашения долга осядут в США, а американские власти используют средства для решения собственных политических проблем. Потому что сам путь погашения долга обходит контроль конгресса.

В минувший четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит правительству и Центробанку компенсировать конфискованные в США активы за счет имущества американских компаний и граждан в России. Решение о снятии права иностранцев на имущество примет суд по иску потерпевших.