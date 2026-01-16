Экс-министр Сибал: если Запад изменит подходы к России, то Украина задрожит

Запад начал переосмысливать свои подходы к России, а это может привести к пробуждению Европы и стать проблемой для Украины. Об этом заявил бывший глава МИД Индии Канвал Сибал в соцсети X .

Он отметил, что позиция Запада заметно изменилась. Россию признали и как крупнейшего соседа Европы, и как европейскую страну.

«Неужели началось геополитическое пробуждение? <…> Если эта линия политики будет продолжена, то Украина задрожит», — заявил он.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной, с которой Евросоюзу и Германии нужно достичь долгосрочного примирения ради мира.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл причину вражды Европы с Россией, объяснив, что главы ЕС защищают интересы транснациональных корпораций, которые инвестировали в Украину. В частности, Мерц защищает интересы американского инвестфонда BlackRock.