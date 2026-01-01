Поддерживающие Украину европейские политики действовали в интересах транснациональных корпораций, в частности, крупнейшего в мире американского инвестиционного фонда BlackRock. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала .

По его словам, если сложить рейтинги немецкого канцлера Фридриха Мерца, французского президента Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, то получится меньше 50%. Это означает, что они не отражают волю населения своих стран.

Джонсон отметил, что при этом Мерц, Стармер и Макрон решительно настроены на продолжение украинского конфликта. Канцлер ФРГ обязан BlackRock, который инвестировал в Украину. В прошлом Мерц занимал должность руководителя немецкого отделения компании, поэтому и пытается спасти ситуацию для корпорации.

«Так что, по сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине», — подчеркнул аналитик.

Только все усилия лидеров ЕС обречены на провал, так как положение России на поле боя таково, что Европа не сможет остановить наступление ее армии. ВСУ проигрывают.

Ранее Джонсон заявил, что Украина не сможет вернуть контроль над потерянными территориями.