Лидера оппозиционного движения Гварамию задержали в Грузии после обысков

Грузинские силовики устроили массовые обыски в офисах оппозиционных партий после многодневных протестов перед зданием парламента. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи» .

Прибывших на место активистов и лидеров партий сотрудники полиции внутрь помещений не пустили.

По предварительным данным, правоохранители провели обыски в офисах партии «Единое национальное объединение» и движения «Коалиции за перемены», где задержали лидера Нику Гварамию.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии сообщили, что политика доставили в следственный изолятор Дигоми по административному делу. В ведомстве подчеркнули, что угрозы его жизни и здоровью нет и медицинская помощь Гварамии не требуется.

Соратники политика заметили, что полицейские вытащили его из помещения в бессознательном состоянии. Обыски оппозиционные деятели назвали попыткой властей запугать людей, которая только усилит протестные настроения в обществе.

Массовые протесты охватили Грузию после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Участники протестных акций обстреливали силовиков из пиротехники. В результате продажу хлопушек и петард в Грузии ограничили.

Вечером в минувший вторник, 3 декабря, грузинская полиция задержала 34 участника протестной акции перед зданием парламента в Тбилиси. В ходе противостояния и уличных столкновений травмы получили 12 полицейских.