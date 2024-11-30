Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси водометами

В Тбилиси продолжаются столкновения между спецназом и протестующими. Спецназ применил против толпы водометы и слезоточивый газ, передал корреспондент РИА «Новости» с места событий.

В ходе протестов демонстранты забросали силовиков камнями и бутылками, подожгли электрошкафы и урны, пытались прорваться к зданию парламента. В ответ на это правоохранители применили спецсредства.

По данным МВД Грузии, протестующие повредили входные ворота парламента. Есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди силовиков.

Акции протеста в Грузии начались в нескольких городах после заявления премьера Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

В Тбилиси в ходе протестов пострадали 32 правоохранителя. Почти половине из них потребовалась помощь хирурга.