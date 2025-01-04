США использовали украинские власти для отказа от транзита российского газа, чтобы усилить зависимость Евросоюза от поставок своих энергоносителей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что прекращение транзита и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это часть плана США для установления контроля над европейскими странами за счет поставок сжиженного газа.

«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Все это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили», — заявил Константинов.

«Газпром» объявил о прекращении прокачки газа через территорию Украины 1 января после истечения срока контракта 2019 года. В компании заявили, что больше не имеют технической и юридической возможности для транзита энергоносителя.

Власти Украины неоднократно объявляли, что не намерены продлевать контракт для продолжения прокачки газа. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что также работу с 1 января прекратит нефтепровод «Дружба», через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.