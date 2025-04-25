Украина увидела угрозу снятия санкций в признании США Крыма российским
Депутат Рады Костенко: признание США Крыма российским отменит санкции
Решение США о признании Крыма российской территорией повлечет за собой отмену санкций, введенных в 2014 году. Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Мосийчук заявил секретарь Комитета по национальной безопасности и обороне Украины Роман Костенко.
По его словам, отмена введенных 11 лет назад ограничений поможет развитию российской экономики.
«Если он будет признан Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, возможно, и другие страны будут вынуждены их снять. А это уже другие последствия», — заявил Костенко.
В 2014 году страны Запада в ответ на возвращение Крыма в состав России ограничили поставки технологий в нефтегазовый сектор, запретили доступ к американским финансовым рынкам крупным банкам и госкорпорациям, а также ввели запрет на въезд для небольшой группы российских чиновников и предпринимателей.
В пятницу, 25 апреля, агентство Reuters опубликовало разработанный США план по урегулированию конфликта, который получили украинские и европейские политики на переговорах в Лондоне в минувшую среду, 23 апреля.
Среди условий США брали на себя обязательства признать Крым российской территорией юридически и фактически признать контроль России над новыми регионами
Украинская делегация устроила демарш, который привел к отмене встречи глав внешнеполитических ведомств США и Европы.