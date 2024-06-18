Руанда отозвала подпись под коммюнике «мирной конференции» в Швейцарии

Руанда отозвала свою подпись под итоговым коммюнике «мирной конференции» по Украине, которая прошла 15–16 июня в Бюргенштоке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Швейцарии.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии опубликовало уточненный список подписантов, в котором не оказалось Руанды. Ранее эта страна была в списке участников встречи, поддержавших итоговое коммюнике.

В швейцарском МИД заявили, что список будет и дальше корректироваться: до 18 июня участники встречи могут поддержать коммюнике или отозвать свою подпись.

Ранее из списка подписантов исчезли изначально включенные в него Ирак и Иордания. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил, что ошибка произошла из-за «проблем координации». По его словам, делегации всех стран получили текст коммюнике. Те, кто был с ним не согласен, должен был сообщить организаторам конференции. Остальных автоматически включили в число подписантов.

Подписывать итоговый документ «мирной конференции» по Украине отказались 16 стран. Среди них Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезии, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд.