В МИД объяснили, почему Россия не будет участвовать в новом саммите по Украине

Россия не принимает ультиматумы и не станет участвовать в мероприятиях, где есть ультимативные условия. Так замглавы МИД Михаил Галузин в беседе с РИА «Новости» прокомментировал возможность нового саммита по Украине с участием РФ.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов „реабилитироваться“ за провальный „саммит мира“ в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — сказал он и добавил, что на конференцию собираются пригласить российских представителей.

Место проведения саммита еще не определили. По словам Галузина, важно не географическое положение мероприятия, а его содержание. В России видят прошлую риторику в «расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского“».

«Налицо очередное проявление мошенничества», — сказал замглавы МИД.

Ранее дипломатический источник в Турции заявил, что новый саммит по украинскому конфликту могут провести в Саудовской Аравии. До этого такую версию выдвинул глава МИД Венгрии Петер Сийярто. При этом он отметил, что встреча не принесет результатов, если на ней не будет России.