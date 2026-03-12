Украина сочла неприемлемыми сроки визита Венгрии на «Дружбу»

Украина в ноте к Венгрии называла даты проверки «Дружбы» неприемлемыми

Установленные Венгрией сроки визита на нефтепровод «Дружба» для инспекции неприемлемы для Украины. Об этом сообщило издание Hromadske .

Украинский МИД 10 марта отправил в посольство Венгрии ноту, в которой подчеркнул неофициальный статус делегации республики для оценки нефтепровода.

«Предлагаем венгерской стороне согласовать новые сроки визита делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Цепеком через дипломатические каналы», — указали в документе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна создаст отдельную комиссию для оценки технического состояния нефтепровода «Дружба» и потребует от киевского режима пустить ее членов в страну для инспекции.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на визит комиссии и заявил, что никаких контактов с ней не планировалось.