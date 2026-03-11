Зеленский резко высказался о приехавшей на Украину венгерской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на приезд венгерской делегации и заявил, что Киев не планировал с ней официальных контактов. Об этом сообщило агентство УНИАН .

Зеленский сказал, что не знал, с какой целью представители Венгрии приехали в страну. По его словам, министр иностранных дел Украины сообщил ему лишь о прибытии неких людей.

«Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», — сказал он.

Президент добавил, что речь и вовсе идет о частной поездке. Официальные встречи с украинской стороной в рамках этого визита не планировались.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия создаст комиссию по техническому состоянию нефтепровода «Дружба» и потребует от Украины пустить ее членов в страну для инспекции.