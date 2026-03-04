Венгрия создаст комиссию по техническому состоянию нефтепровода «Дружба» и потребует от Украины пустить ее членов в страну для инспекции. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Также Орбан заявил, что распорядился усилить охрану венгерских энергетических объектов, чтобы не допустить диверсий со стороны украинских спецслужб.

«То, что произошло с „Северным потоком“, не должно повториться с нами», — резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета безопасности республики заявил, что спутниковые снимки демонстрируют полную исправность «Дружбы», а глава киевского режима Владимир Зеленский не поставляет нефть исключительно из политических соображений.