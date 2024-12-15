Украина решила подписать договор по ископаемым с Трампом

NYT: Киев отложил подписание договора по ископаемым с США до инаугурации Трампа

Власти Украины отложили подписание договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с Соединенными Штатами до инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом написала американская газета The New York Times .

Украинские чиновники используют дипломатию, лесть и иногда удары исподтишка для того, чтобы склонить на свою сторону Трампа. По информации издания, Украина дважды откладывали подписание соглашения о переработке и добыче полезных ископаемых.

«Это сигнал о том, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации», — написала газета со ссылкой на неназванные источники.

Таким образом украинские чиновники пытаются заявить, что Украина богата природными ресурсами, которые могут поддержать американскую промышленность.

Ранее Трамп сделал заявление, что украинцам не стоит вступать в НАТО. Об этом он сообщил на трехсторонней встрече в Париже с президентами Франции и Украины.