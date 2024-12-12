Трамп выступил против вступления Украины в НАТО

WSJ: Трамп заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО

Избранный, но пока не вступивший в должность глава США Дональд Трамп считает, что Украине не следует вступать в Североатлантический альянс. Такое заявление Трамп сделал в ходе трехсторонних переговоров с президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Американская газета The Wall Street Journal передала слова будущего президента.

«На встрече в Париже 7 декабря Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Вместо этого он хочет, чтобы после прекращения боевых действий, страна была хорошо вооружена и защищена», — написали журналисты.

Трамп подчеркнул, что основную поддержку и защиту Украины должен обеспечить Евросоюз. По его словам, важно, чтобы европейские военные присутствовали на Украине в качестве наблюдателей за выполнением условий прекращения огня.

«Он также не исключил поддержку договоренности со стороны Штатов, но американские войска не будут вовлечены в эту деятельность», — сообщила газета.

Кроме этого, издание отметило, что Трамп подталкивает европейцев начать активнее влиять на Китай, чтобы он побудил Россию прекратить конфликт. В качестве рычагов давления на Пекин обсуждалось использование тарифов.

Ранее Трамп раскритиковал идею Зеленского об ударах по России американскими дальнобойными ракетами. По его мнению, это не приведет ни к чему, кроме эскалации конфликта.