«Не поощряем». В США выступили против ударов ВСУ по территории России | 360°

Мир 18 мая 2024, 02:06 «Не поощряем». В США выступили против ударов ВСУ по территории России Кибри: США против ударов украинской армии по территории России РИА «Новости»

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Власти США не поощряют Украину наносить удары по российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

«Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась», — сказал Кирби в ответ на вопрос журналистки, не пересмотрела ли американская администрация свою позицию относительно ударов по Российской Федерации.

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В среду, 15 мая, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крыму американскими дальнобойными ракетами. По данным Минобороны России, вечером система противовоздушной обороны сбила пять ракет ATACMS в небе над полуостровом. Утром в тот же день российские силы ПВО также уничтожили 10 американских ракет.