Министерство обороны Украины попросило Францию снять запрет на удары французским оружием по территории России. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава украинского военного ведомства Рустем Умеров.

«Провел продуктивный разговор с Себастьяном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. <…> Я настаивал на необходимости отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника», — написал он.

Умеров добавил, что обсудил с французским коллегой и другие события на фронте.

До этого экс-сотрудник MI6 Аластер Крук заявил, что ВСУ потеряют свои лучшие бригады из-за операции в Курской области. По его словам, все украинские бойцы умрут в течение двух недель в российском регионе.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил НАТО в обострении украинского конфликта из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС. По его словам, альянс готов на все, чтобы «раздуть всеобщий пожар».