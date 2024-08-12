Вооруженные силы Украины останутся без своих лучших бригад из-за операции в Курской области. Об этом заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все их лучшие войска были в Донбассе. Они забрали оттуда лучшие бригады <…> и отправили вглубь России. Они потеряют их всех. В течение двух недель они все умрут», — сказал он.

По словам эксперта, власти России не демонстрируют признаков паники и делают все для стабилизации ситуации, хотя западные СМИ утверждают обратное.Также Крук предположил, что после переброски войск ВСУ Донбасс станет более открытым для прорыва российской армии.

Президент Владимир Зеленский открыто признался, что Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Также он анонсировал подготовку некоего «гуманитарного плана» для территорий российского региона.