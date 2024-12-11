Украина помогла сирийской оппозиции незадолго до свержения Асада

WP: Украина отправила БПЛА сирийской оппозиции незадолго до свержения Асада

Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com
Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская военная разведка около месяца назад отправила сирийской оппозиции военную помощь. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

«Украинская разведка четыре или пять недель назад отправила около 20 опытных операторов и 150 дронов с видом от первого лица в штаб повстанцев в Идлибе», — заявили газете источники.

Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что украинские советники с помощью американских передовых технологий помогали оппозиционным группировкам захватить Алеппо.

Такое же предположение выдвигал и журналист Аббас Джума. Он заявил, что сирийские вооруженные группировки для атак на западе Алеппо используют современные беспилотники, попавшие к ним, вероятно, через Украину.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте