Украина помогла сирийской оппозиции незадолго до свержения Асада

Такое же предположение выдвигал и журналист Аббас Джума. Он заявил, что сирийские вооруженные группировки для атак на западе Алеппо используют современные беспилотники, попавшие к ним, вероятно, через Украину.
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