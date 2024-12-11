Украинская военная разведка около месяца назад отправила сирийской оппозиции военную помощь. Об этом сообщила американская газета The Washington Post .

«Украинская разведка четыре или пять недель назад отправила около 20 опытных операторов и 150 дронов с видом от первого лица в штаб повстанцев в Идлибе», — заявили газете источники.

Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что украинские советники с помощью американских передовых технологий помогали оппозиционным группировкам захватить Алеппо.

Такое же предположение выдвигал и журналист Аббас Джума. Он заявил, что сирийские вооруженные группировки для атак на западе Алеппо используют современные беспилотники, попавшие к ним, вероятно, через Украину.