БПЛА для атак в Алеппо могли попасть к сирийским экстремистам через Украину

Сирийские экстремисты для атак на западе Алеппо используют современные беспилотники, которые могли попасть к ним через Украину. Об этом сообщил журналист Аббас Джума, чьи слова привел RT .

По его словам, наступление сирийских группировок было вопросом времени.

«Сама по себе ситуация, когда тысячи вооруженных и радикально настроенных людей оккупировали территорию Сирии, заявив, что освободили ее, ненормальна и требует силового решения», — подчеркнул журналист.

Подразделения сирийской армии заблокировали трассу, ведущую к Алеппо. Войска пошли на эту меру ради обеспечения безопасности на трассе.

Ранее сообщалось, что вооруженные сирийские радикалы из террористических группировок атаковали силы армии в западной части Алеппо. Речь может идти о первом крупном столкновении боевиков и регулярных войск с момента прекращения огня в 2020 году.