Украина получит грант в размере 1,37 млрд долларов

Украина получит профинансированный США грант в размере 1,37 миллиарда долларов от Всемирного банка. Об этом сообщил Минфин .

Министр финансов Украины Сергей Марченко пописал соглашение с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом.

В рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) страна получит два транша — 1,35 миллиарда долларов от США и 10,8 миллиона евро из целевого фонда нескольких доноров.

В общей сложности Всемирный банк передаст 1,37 миллиарда долларов. Деньги, по информации Минфина, поступят в ближайшие дни.

До инаугурации нового президента США Белый дом постарается выделить Украине шесть миллиардов долларов. Этот пакет военной помощи может стать последним.