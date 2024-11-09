Украина получит грант в размере 1,37 млрд долларов
Всемирный банк выделит Украине грант в размере 1,37 млрд долларов
Украина получит профинансированный США грант в размере 1,37 миллиарда долларов от Всемирного банка. Об этом сообщил Минфин.
Министр финансов Украины Сергей Марченко пописал соглашение с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом.
В рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) страна получит два транша — 1,35 миллиарда долларов от США и 10,8 миллиона евро из целевого фонда нескольких доноров.
В общей сложности Всемирный банк передаст 1,37 миллиарда долларов. Деньги, по информации Минфина, поступят в ближайшие дни.
До инаугурации нового президента США Белый дом постарается выделить Украине шесть миллиардов долларов. Этот пакет военной помощи может стать последним.