Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

Президент Владимир Путин по приглашению монгольского лидера Ухнагийн Хурэлсуха 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Он примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля .

Глава российского государства примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Лидеры двух стран также проведут переговоры и обсудят развитие российско-монгольских отношений и стратегического партнерства, а также главные региональные и международные проблемы.

Помимо этого, Владимир Путин встретится с председателем парламента и премьер-министром Монголии.

Ранее у Путина состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили итоги недавнего визита российского лидера в Баку.