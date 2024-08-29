Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом

Кремль: президент Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин по приглашению монгольского лидера Ухнагийн Хурэлсуха 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Он примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Лидеры двух стран также проведут переговоры и обсудят развитие российско-монгольских отношений и стратегического партнерства, а также главные региональные и международные проблемы.

Помимо этого, Владимир Путин встретится с председателем парламента и премьер-министром Монголии.

Ранее у Путина состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили итоги недавнего визита российского лидера в Баку.

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