Песков ответил на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

Песков: в Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС

В Кремле не переживают на тему того, что Монголия, куда с визитом отправится президент России Владимир Путин, является участницей Международного уголовного суда. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, между странами сложился прекрасный диалог. Путин планирует посетить Монголию 3 сентября.

«Нет никаких переживаний. С друзьями из Монголии у нас прекрасный диалог», — подчеркнул Песков.

Ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российской стороне вменили якобы «депортацию» детей, которых вывели в безопасное место из зоны боевых действий, спасая от обстрелов ВСУ.

Россия не признает юрисдикцию Римского статута МУС. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что страна презирает эту организацию, а решение об «аресте» Путина назвал «забавами врагов».