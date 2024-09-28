Украина ознакомила США со своим «планом победы» в конфликте с Россией. В Вашингтоне начали внимательно его изучать, сообщил на пресс-конференции госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы тщательно изучаем его, а также то, какие дополнительные меры можно принять, чтобы помочь им достичь успеха», — сказал он.

По словам Блинкена, президент Джо Байден намерен гарантировать, что Украина получит все необходимое для успеха в противостоянии с Россией.

После встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представил ему свой «план победы». По его словам, они якобы пришли к общему взгляду на то, чтобы боевые действия завершились.

В интервью телеканалу ABC News украинский лидер заявлял, что конец боевых действий ближе, чем кажется, но для его достижения Украине потребуется дополнительная поддержка.