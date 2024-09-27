«Очень содержательная». Зеленский высказался о встрече с Трампом

Зеленский назвал очень содержательной встречу с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече в Нью-Йорке с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, оценив ее как содержательную. Публикация об этом появилась в его Telegram-канале .

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему „план победы“. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия конфликта для нашего народа», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что подробно обсудил с Трампом ситуацию на Украине, а также конфликт. По его словам, у них якобы общий взгляд на то, что боевые действия должны быть завершены. При этом Зеленский опять заявил, что «одержать победу должны украинцы».

В ходе встречи ему пришлось испытать чувство дискомфорта, когда Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером. Он перебил американского политика в попытке отшутиться. Зеленский выразил надежду, что у них сложатся «более хорошие отношения».

Украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты, чтобы представить президенту Джо Байдену и кандидатам от демократов и республиканцев свой «план победы» над Россией в конфликте.