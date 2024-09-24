Зеленский увидел шанс для завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине наступит раньше, чем считают многие. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу ABC News выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что западные союзники обязаны усилить свою военную помощь, так как о переговорах с Россией речь не идет.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны. Мы просто должны быть очень сильными, очень», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, боевые действия прекратятся только после значительного укрепления Украины, поэтому помощь западных союзников сейчас необходима.

Президент Украины прилетел в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой встретится с американским лидером Джо Байденом, а также кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом для представления своего «мирного плана.

В чем именно он заключается, пока неизвестно. Пресс-служба Зеленского опровергала все появившиеся в СМИ утечки содержания документа.

Кроме того, в рамках саммита высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН ряд лидеров европейских стран объявили о готовности уговорить Джо Байдена снять ограничения на использование дальнобойного оружия украинскими войсками. Среди них оказался президент Финляндии Александр Стубб, который пояснил, что страны Запада уже прошли все ранее установленные красные линии.