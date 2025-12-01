В Польше выдали ордер на арест двух украинцев после диверсий на железных дорогах

Прокуратура Польши выдала ордер на арест двух подозреваемых в диверсии украинцев

Прокуратура Польши выдала ордер на арест двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге. Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры прокурор Пшемыслав Новак, его слова привело издание Wyborcza .

Новак уточнил, что ордер касается 39-летнего Александра Кононова и 41-летнего Евгения Иванова. Предположительно, в настоящее время они находятся в Белоруссии.

«Суд в четверг удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить подозреваемых под стражу. Розыск поручили Варшавскому управлению полиции», — заявил он.

Польская прокуратура на прошлой неделе предъявила Кононову и Иванову обвинения во взрыве железнодорожных путей по статье «Диверсионные акты террористического характера», максимальное наказание по которым — пожизненное лишение свободы.

Инцидент в Польше произошел утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве, машинист электропоезда увидел повреждение рельсов недалеко от направления к пограничному переходу «Дорохуск» около государственной границы с Украиной.