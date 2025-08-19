Трамп потребовал от Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта с Россией

Трамп: Зеленский должен пойти на уступки, чтобы помириться с Россией

Украинские власти должны пойти на уступки, если хотят урегулировать конфликт с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Я надеюсь, что [Владимир] Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость», — сообщил глава Белого дома.

Также он отметил, что Украина не сможет ни вернуть Крым, ни вступить в НАТО.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что принять условия американского лидера — горькая пилюля, но единственный способ Украины спастись от катастрофы на передовой, поскольку у России подавляющее преимущество в живой силе и технике, а США после этого откажутся от военной помощи ВСУ.