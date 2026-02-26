Украина не сможет поставить Венгрию на колени решением о прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом каналу Patriota заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Мы накопили много запасов, поэтому украинское правительство не сможет устроить хаос перед выборами. Венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой», — подчеркнул он.

С 27 января Венгрия и Словакия лишились поставок нефти по магистрали «Дружба» из-за остановки транзита со стороны Украины. Киевский режим под поводом атак России не возобновляет транспортировку.

В понедельник Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине и новый пакет антироссийских санкций. Словакция также объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину. С таким же предупреждением выступил Орбан.