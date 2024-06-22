Украина нацелилась на рекорд по импорту электроэнергии из Европы
Минэнерго Украины решило рекордно нарастить импорт электроэнергии из Европы
За сутки на Украине хотят увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, перешагнув отметку в 33,5 тысячи мегаватт в час. В пресс-службе министерства энергетики страны заявили, что показатель будет рекордным.
«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 мегаватт в час. Экспорта не предвидится», — указали в ведомстве.
Указанный суточный объем импорта электроэнергии в министерстве назвали наибольшим за последние несколько дней. За 18 июня импорт из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он равнялся 28 тысячам мегаватт в час, затем достиг 27,5 тысячи и столько же показал накануне.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Имеющихся объемов не хватит, чтобы пережить зиму, а импорт электроэнергии не перекрывает ее дефицит.
В субботу, 22 июня, ВС РФ нанесли очередной удар по украинским объектам энергетики. Это стало ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты России.