Украина нацелилась на рекорд по импорту электроэнергии из Европы

За сутки на Украине хотят увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, перешагнув отметку в 33,5 тысячи мегаватт в час. В пресс-службе министерства энергетики страны заявили, что показатель будет рекордным.

«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 мегаватт в час. Экспорта не предвидится», — указали в ведомстве.

Указанный суточный объем импорта электроэнергии в министерстве назвали наибольшим за последние несколько дней. За 18 июня импорт из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он равнялся 28 тысячам мегаватт в час, затем достиг 27,5 тысячи и столько же показал накануне.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Имеющихся объемов не хватит, чтобы пережить зиму, а импорт электроэнергии не перекрывает ее дефицит.

В субботу, 22 июня, ВС РФ нанесли очередной удар по украинским объектам энергетики. Это стало ответом на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты России.