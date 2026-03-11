Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит добиваться участия европейцев в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщил телеграм-канал «Новини Live» .

По его словам, киевский режим настаивает на участии Европы в урегулировании украинского конфликта.

«Мы делали все, чтобы присутствие Европы было обеспечено. Поэтому мы будем продолжать это и в дальнейшем в данном контексте», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия якобы не заинтересована видеть европейцев за столом переговоров.

До этого украинский лидер пожаловался, что американские делегаты настояли на переносе трехсторонней встречи на следующую неделю. Изначально планировалось, что переговоры пройдут 10 и 11 марта в Турции.

Ранее Зеленский признал, что украинские неонацисты ударили ракетами по Брянску, но попытался выкрутиться, заявив, что боевики якобы били по военному производству. Только в ходе атаки ВСУ в городе погибли шесть мирных жителей, 37 получили ранения.