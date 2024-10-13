Украина начала переговоры с Францией о производстве оружия

Украина и Франция занимаются проработкой новой модели сотрудничества на уровне министерств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, обсуждается создание совместных украинско-французских производств на территории республики.
«Новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — отметил Зеленский.
В ходе поездки во Францию Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжение помощи и «план победы» Украины в конфликте с Россией. Украинский лидер пожаловался на сложную ситуацию на передовой в Донбассе и на нехватку некоторой военной техники в рядах ВСУ.
Зеленский опроверг в Париже информацию своего офиса о переносе второго «саммита мира». По его словам, конференция состоится в ноябре.
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