Украина начала переговоры с Францией о производстве оружия

Зеленский: на Украине могут заработать французские оружейные заводы

Украина и Франция занимаются проработкой новой модели сотрудничества на уровне министерств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, обсуждается создание совместных украинско-французских производств на территории республики.

«Новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — отметил Зеленский.

В ходе поездки во Францию Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжение помощи и «план победы» Украины в конфликте с Россией. Украинский лидер пожаловался на сложную ситуацию на передовой в Донбассе и на нехватку некоторой военной техники в рядах ВСУ.

Зеленский опроверг в Париже информацию своего офиса о переносе второго «саммита мира». По его словам, конференция состоится в ноябре.