Украина начала обсуждать с ЕС введение ограничений для Telegram | 360°

Мир 30 апреля 2024, 12:18 Украина начала обсуждать с ЕС введение ограничений для Telegram «Страна.ua»: Украина обсуждает с ЕС ограничения для Telegram Unsplash

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Украина вместе с Евросоюзом работает над введением ограничений для Telegram. Украинская сторона предложила внести мессенджер в список подлежащих регуляции цифровых платформ, написало местное издание «Страна.ua» со ссылкой на главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

«В случаях блокировки или в случае нарушений законодательства [такие платформы] могут быть оштрафованы, как это происходит с другими компаниями, которые есть в этом перечне», — пояснила она.

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Герасимьюк предложила запретить чиновникам и госорганизациям Украины вести каналы в Telegram.

Накануне, 29 апреля, стало известно, что мессенджер заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе «Главный бот разведки». Правда, боты ГУР и СБУ вскоре разблокировали.