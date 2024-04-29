Telegram разблокировал боты ГУР и СБУ | 360°

29 апреля 2024, 11:03
Telegram разблокировал боты ГУР и СБУ
Telegram разблокировал украинские чат-боты, помогающие «борьбе» с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
«Официальные украинские боты <…> возобновили работу», — передали в центре.
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Речь идет о ботах Главного управления разведки, Службы безопасности и Минцифры.
Издание «Страна.ua» уточнило, что украинские военные чат-боты собирают информацию для нанесения ударов. Некоторые из них сейчас работают с перебоями.
О блокировке ранее сообщала украинская разведка. В ГУР решение назвали «необоснованным» и противоречащим правилам, которые декларировало руководство Telegram.
Основатель мессенджера Павел Дуров ранее рассказывал, что Telegram блокирует аккаунты, которые призывают к насилию или публикуют координаты для ударов. Площадка не должна быть инструментом насилия.
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СБУ
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