Telegram заблокировал ряд украинских чат-ботов | 360°

Мир 29 апреля 2024, 09:59 Telegram заблокировал ряд украинских чат-ботов ГУР: мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины РИА «Новости»

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Мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны страны.

«Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, <…> в том числе заблокирован „Главный бот разведки“», — отмечается в заявлении.

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В ГУР сочли, что решение противоречило «правилам и публичным заявлениям» руководства мессенджера, и заверили украинцев в том, что их персональные данные в безопасности. Пользователей попросили не отправлять персональные данные на боты с похожими названиями, если таковые появятся. Работу «Главного бота разведки» уже восстанавливают на других платформах.

В конце марта начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал Telegram большой проблемой для национальной безопасности страны. Он пояснил, что любой «может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается», прикрываясь «свободой СМИ».