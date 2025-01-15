Украина исключила возобновление транзита российского газа

Глава МИД Украины Андрей Сибига исключил возобновление транзита российского газа. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде» .

Он заявил, что Россия использует поставки газа как оружие, и отметил, что Австрия смогла найти альтернативных поставщиков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на переговоры по газу недалеко от границы. По его мнению, этот разговор мог бы создать почву для решения проблемы транзита газа в Европу. В ответ на это Зеленский предложил словацкому премьеру приехать в Киев.

Транзит российского газа через украинскую территорию прекратился 1 января. В Словакии это решение Зеленского назвали политическим капризом, поскольку, по мнению Фицо, в европейском законодательстве ничто не мешает Украине продолжить поставки.