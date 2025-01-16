Политолог Манойло: Британия пытается поддержать Зеленского «столетним договором»

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Великобритания и Украина планируют подписать так называемый договор «столетнего сотрудничества». Подобный шаг — лишь попытка поддержать моральный дух Владимира Зеленского во время пересменки в Белом доме, считает профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

«Украина от этого соглашения ничего не выиграет, только проиграет. Хотя она уже и так проиграла все, что только можно. Одним визитом британца ситуацию на Украине не исправить», — заявил специалист.

Политолог добавил, что Зеленский находится в смятении, потому что не знает, как будут выстраиваться его отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. Цель Британии — успокоить главу киевского режима бессмысленным документом с громким названием, подчеркнул Манойло.

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