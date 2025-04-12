Раскрыты детали переговоров Украины и США по минералам

Reuters: на новых переговорах США и Украины была враждебная атмосфера

Делегации Украины и США провели в Вашингтоне переговоры по сделке по полезным ископаемым в атмосфере «антагонизма». Об этом сообщило Reuters.

Анонимный источник заявил, что перспективы прорыва призрачны. По его словам, напряжение на переговорах возросло из-за последнего варианта предложенной США сделки, который оказался «шире, чем оригинальная версия» документа.

На фоне враждебной атмосферы перспективы прорыва в переговорах были слабыми, резюмировал собеседник агентства.

Консультации Украины и США по соглашению о совместной добыче ресурсов прошли 11 апреля. По данным The New York Times, украинскую делегацию возглавлял торговый представитель страны, заместитель министра экономики Тарас Качка.

Ранее бывший депутат Рады Олег Царев заявил, что если Зеленский подпишет ресурсное соглашение с США, то у него не останется шансов на переизбрание.