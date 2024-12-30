Байден объявил о выделении новых траншей военной помощи Украине

Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов военной помощи Украине

Украина получит дополнительный пакет военной помощи и транш в рамках Инициативы по содействию безопасности на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома .

Американский лидер пояснил, что выделенные средства разделили на две части: сумму в 1,25 миллиарда долларов направят на поддержку ВСУ, еще 1,22 миллиарда выделили в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) для обеспечения долгосрочных поставок средств противовоздушной обороны, артиллерии и других критически важных систем вооружения.

«Пентагон поставит сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы. По моему указанию Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в течение оставшегося срока моего пребывания на посту», — объявил Байден.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующая администрация Белого дома предоставит Украине дополнительные вооружения в рамках подготовленного пакета помощи на 5,6 миллиарда долларов до середины января, пока Байден остается на посту президента США.

По подсчетам журналистов газеты The New York Times, полностью потратить все выделенные средства за оставшиеся дни Белый дом не успеет.