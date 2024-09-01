«Украина — государство-террорист». В Буркина-Фасо прошла акция протеста

Burkina24: участники акции протеста в Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

Фото: РИА «Новости»

Африканские активисты устроили в Буркина-Фасо митинг в поддержку внешней политики Нигера и Мали и против поддержки Киевом террористов в Африке. Об этом сообщил сайт Burkina24.

Акция прошла в столице страны, городе Уагадугу. К ней присоединились сторонники коалиции Буркина-Россия, Панафриканского совета революции (CPR), Африканской сети солидарности и развития (RASD). Они поддержали решение правительств Нигера и Мали разорвать дипотношения с Украиной, а также призвали вернуть смертную казнь для террористов.

«Сегодня вы видите, что есть страны, которые демонстрируют свою поддержку террористам. Мы возьмем случай Украины», — заявил президент RASD Али Савадого.

Митингующие также сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений государства альянса стран Сахеля с этой страной.

В конце июля повстанцы-туареги, поддерживаемые украинскими властями, атаковали колонну государственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Правительства Мали и Нигера пожаловались в ООН. RT сообщил, что эти страны решили объединиться с Буркина-Фасо в конфедерацию.

Инвалидность или смерть? «Вейповая эпидемия» EVALI ударит по молодежи

Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте