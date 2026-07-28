Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом дипломат написал в соцсети X .

«Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены», – подчеркнул Аракчи.

По словам министра, Сибига заверил его, что атака якобы была непреднамеренной. Утверждал, что Украина не стремится к эскалации.

До этого Аракчи написал в соцсети X, что Киев атаковал иранское судно, чтобы втянуть Европу в войну. Он назвал это вопиющим нарушением Устава ООН, совершенным по указке Израиля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по иранскому судну расширением террора со стороны киевского режима. Украинские боевики стали угрожать безопасности прикаспийских стран.