Захарова назвала удар ВСУ по судну Ирана в Каспийском море расширением террора

Захарова: удар ВСУ по судну Ирана создал угрозу для прикаспийских стран

Атаковавшие шедшее из Астрахани коммерческое судно Ирана украинские боевики создали угрозу региональной безопасности для прикаспийских стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Дипломат подчеркнула, что проникновение украинских боевиков в акваторию Каспийского моря стало доказательством желания киевского режима увеличить географию своего террора.

«Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных действий и сохраниться как зона мира, добрососедства и сотрудничества.

Украинские боевики атаковали иранское торговое судно в Каспийском море в минувшую субботу, 25 июля. В Министерстве иностранных дел Исламской Республики заявили, что удар спровоцировал взрыв, при котором погиб один член экипажа. В ведомстве подчеркнули, что Иран оставил за собой право на ответный шаг.