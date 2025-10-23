Украина бьет вглубь России только европейскими ракетами — Трамп
Трамп заявил, что Украина применяет европейские ракеты для ударов вглубь России
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что украинские военные используют европейские ракеты для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще, но точно не наши», — сказал глава Белого дома.
До этого американский лидер заявил, что ВСУ пришлось бы обучать применению ракет Tomahawk от шести месяцев до года, а сами США не собираются их запускать.
Кроме того, Трамп заявил журналистам, что во времена его предшественника Джо Байдена Вашингтон по глупости передал Киеву оружия и денег на сумму 350 миллиардов долларов (более 28 триллионов рублей).
Ранее американский лидер опроверг утверждения СМИ о том, что США якобы разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России.