Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что украинские военные используют европейские ракеты для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще, но точно не наши», — сказал глава Белого дома.

До этого американский лидер заявил, что ВСУ пришлось бы обучать применению ракет Tomahawk от шести месяцев до года, а сами США не собираются их запускать.

Кроме того, Трамп заявил журналистам, что во времена его предшественника Джо Байдена Вашингтон по глупости передал Киеву оружия и денег на сумму 350 миллиардов долларов (более 28 триллионов рублей).

Ранее американский лидер опроверг утверждения СМИ о том, что США якобы разрешили Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России.