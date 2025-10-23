Трамп озвучил решение по ракетам Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что для использования ракет Tomahawk требуется пройти долгое обучение. Америка не собирается никого учить и сама их применять. Трансляцию с пресс-конференции выложили на YouTube-канале Белого дома.

Трамп сделал заявление на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Чтобы научиться пользоваться Tomahawk, требуется минимум шесть месяцев. Единственный способ — если мы их применим; мы этого делать не собираемся», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп пояснил, что это очень точное и мощное оружие. Потребуются интенсивные тренировки, чтобы научиться с ним работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом отказался публично обсуждать передачу Киеву дальнобойных ракет. По его словам, американский лидер против эскалации.